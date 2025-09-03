Mercoledì 3 Settembre 2025

Parigi e Roma collaborino

Pierfrancesco De Robertis
Ultima oraBorsa: Milano prova il rimbalzo con Stm, Mediobanca e Mps
3 set 2025
REDAZIONE ECONOMIA
Borsa: Milano prova il rimbalzo con Stm, Mediobanca e Mps

Bene Ferrari, Leonardo e Unicredit. Deboli gli assicurativi

Piazza Affari prova a rialzarsi dopo la brutta seduta della vigilia, segnata dalle tensioni sul debito globale. L'indice Ftse Mib avanza dello 0,57%, sostenuto da Stm (+2,4%), Mediobanca (+1,4%) e Mps (+1,2%). Bene anche Ferrari (+1,2%), Leonardo (+1,1%), Unicredit (+1%) e Stellantis (+0,9%). Avanza il lusso con Cucinelli (+1%) e Moncler (+0,9%) mentre sono in affanno gli assicurativi con Generali (-0,4%) e Unipol (-0,5%). Vendite anche su Campari (-0,4%) e Snam (-0,4%).

