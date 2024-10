Borsa: Milano prova a tenere con le banche, l'Europa negativa

Clima incerto in Piazza Affari, che tenta una marginale crescita dopo un partenza piatta: l'indice Ftse Mib sale dello 0,1%, sostenuto principalmente dalle banche. Tendenzialmente negative le altre Borse europee, che vanno da Londra sulla parità fino a Madrid in calo dell'1%. A Milano Bper corre del 7% a 5,7 euro dopo l'approvazione del piano industriale al 2027 che promette di conseguire nel prossimo triennio 4,3 miliardi di utili e di distribuire 3,2 miliardi ai soci, con un pay-out del 75%. In aumento di oltre due punti percentuali Unipol e la Popolare di Sondrio, con Banco Bpm, Mps e Unicredit in crescita di oltre l'1%. Tra i titoli principali, debole Tim che scende di un punto percentuale, con Brunello Cucinelli che perde l'1,5% e Iveco il 2% a 8,95 euro. Nei mercati valutari l'euro tiene a quota 1,09 contro il dollaro mentre il petrolio sale dello 0,8% cercando di raggiungere i 74 dollari al barile. Spread Btp-Bund stabile attorno a quota 130 punti base.