Borsa: Milano prosegue in rialzo (+0,55%), sprint di Prysmian

Piazza Affari prosegue in rialzo dopo 3 ore di scambi, con l'indice Ftse Mib in crescita dello 0,55% a 39.983 punti di scambi, poco sotto la soglia dei 40mila punti superata in apertura. Prevalgono gli acquisti in una giornata di attesa per i dati macroeconomici Usa, mentre proseguono i negoziati sui dazi Usa.

Si mantiene a 86 punti il differenziale tra Btp e Bund decennali tedeschi, con il rendimento annuo italiano in progresso di 2 punti al 3,56% e quello tedesco di 1,3 punti al 2,7%.

Sugli scudi Prysmian (+4,37%), spinta dalle stime degli analisti di Bloomberg sul settore elettrico. La tallona Stm (+3,37%), seguita a sua volta da e Stellantis (+2,42%), che raddoppierà la capacità produttiva di una fabbrica in Marocco entro il 2030. Acquisti anche su Interpump (+1,8%), Italgas (+1,38%) Iveco (+1,16%) e Campari (+1,11%).

Frena al contrario Buzzi (-3,5%) dopo il taglio della raccomandazione da 'comprare' a 'tenere in portafoglio' da parte degli analisti di Kepler Chevreux, che hanno tuttavia alzato il prezzo obiettivo del 3,5% a 49 euro. Sotto pressione anche Bper (-2,04%), Popolare Sondrio (-2%), Cucinelli (-1,03%), Moncler (-0,83%) e A2a (-0,65%). Poco mosse Mediobanca (-0,19%), Mps (+0,07%) e Banco Bpm (+0,1%). Fanno meglio Intesa (+0,3%) e Unicredit (+0,58%).