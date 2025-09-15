Borsa: Milano prosegue in rialzo con le banche

La Borsa di Milano (+0,6%) prosegue in rialzo, in scia con gli altri listini europei. I mercati si focalizzano sui prossimi appuntamenti delle banche centrali, con l'attesa del taglio dei tassi da parte della Fed. Lo spread tra Btp e Bund è stabile a 80 punti base, con il rendimento del decennale italiano che scende a 3,49%.

Nel listino principale si mettono in mostra il lusso con Cucinelli (+3,1%) e Moncler (+2,2%). Tra gli istituti di credito sono in rialzo Bper (+1,8%) e Popolare Sondrio (+1,7%). Sale Intesa (+1,3%), Banco Bpm e Unicredit (+0,9%). Allineate Mps e Mediobanca (+0,5%).

In luce Stm (+1,9%) e Leonardo (+1%). Salgono anche Ferrari (+0,2%) e Tim (+0,1%). In flessione Italgas e Snam (-0,4%), Prysmian (-0,3%) e Recordati (-0,2%).