Borsa: Milano prosegue in rialzo, arriva Moody's sull'Italia

La Borsa di Milano (+0,4%) prosegue in rialzo, nel giorno in cui arriva il rating di Moody's sull'Italia. Poco mosso lo spread tra Btp e Bund a 174 punti punti, con il rendimento del decennale italiano che scende al 4,28%. A Piazza Affari andamento positivo per le banche. Mostra i muscoli Mps (+2,4%), in gran spolvero da alcuni giorni. Bene anche Bper (+1,5%), Banco Bpm (+1,3%), Unicredit e Intesa (+0,5%). Andamento contrastato per gli assicurativi con Unipol che guadagna l'1,6% e Generali che cede l'1,1%, quest'ultima dopo i conti dei primi nove mesi. Acquisti sulle utility con il prezzo del gas a 46 euro al megawattora. In rialzo Hera (+1,1%), Enel (+1%), A2a (+0,9%) e Erg (+0,3%). Sale anche il comparto dell'energia dove Saipem guadagna l'1,2%, Eni lo 0,6% e Tenaris lo 0,5%. In luce Pirelli e Nexi (+1,5%). Tra i titoli a minor capitalizzazione corre Anima (+3,3%), dopo l'acquisizione di Kairos.