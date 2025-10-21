Borsa: Milano prosegue in rialzo (+0,6%) dopo Wall street

Mercati azionari del Vecchio continente cauti dopo l'avvio di Wall street, con Milano che resta di qualche frazione la Borsa migliore grazie a un aumento dello 0,6% dell'indice Ftse Mib.
Con Parigi in crescita dello 0,3%, Londra dello 0,1% e Francoforte sulla parità, in Piazza Affari corre sempre Bper (+5,7%) dopo l'apertura di una posizione in derivati sul 9,99% del capitale. Molto forte anche la controllata Popolare di Sondrio, che sale del 5,6%.
Tra gli altri titoli bene Stellantis (+2,3%), con Unipol a ruota (+2,1%). Debole Recordati in ribasso dello 0,8%.
Spread tra Btp e Bund tedeschi a 10 anni calmo sui 79 punti dell'avvio, con l'euro fiacco (-0,2%) a 1,161 contro il dollaro. Oro in forte calo (-2,6%) dai massimi a 4.237 dollari all'oncia per il future a dicembre.