Martedì 21 Ottobre 2025

Matteo Massi
Ultima oraBorsa: Milano prosegue in rialzo (+0,6%) dopo Wall street
21 ott 2025
REDAZIONE ECONOMIA
Borsa: Milano prosegue in rialzo (+0,6%) dopo Wall street

Corre sempre Bper. Fiacco l'euro, in scivolata l'oro dai massimi

Mercati azionari del Vecchio continente cauti dopo l'avvio di Wall street, con Milano che resta di qualche frazione la Borsa migliore grazie a un aumento dello 0,6% dell'indice Ftse Mib.

Con Parigi in crescita dello 0,3%, Londra dello 0,1% e Francoforte sulla parità, in Piazza Affari corre sempre Bper (+5,7%) dopo l'apertura di una posizione in derivati sul 9,99% del capitale. Molto forte anche la controllata Popolare di Sondrio, che sale del 5,6%.

Tra gli altri titoli bene Stellantis (+2,3%), con Unipol a ruota (+2,1%). Debole Recordati in ribasso dello 0,8%.

Spread tra Btp e Bund tedeschi a 10 anni calmo sui 79 punti dell'avvio, con l'euro fiacco (-0,2%) a 1,161 contro il dollaro. Oro in forte calo (-2,6%) dai massimi a 4.237 dollari all'oncia per il future a dicembre.

