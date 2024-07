Dopo i dati sull'inflazione in zona euro la seduta della Borsa di Milano prosegue in calo, con il Ftse Mib che cede lo 0,8 per cento. Si allarga leggermente lo spread tra Btp e Bund a 153 punti con i rendimenti in rialzo, di 2,4 punti base quello del decennale italiano al 4,129%, quello tedesco resta stabile al 2,59 per cento.