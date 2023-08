Borsa: Milano prosegue in calo del 2,2% con le banche

Prosegue in deciso ribasso la seduta di Borsa a Milano con il Ftse Mib in calo del 2,2%. Sono le vendite sui bancari, scatenate dalla tassa sugli extraprofitti che andrà a limare gli utili del 2023, a pesare non solo sul listino milanese ma anche su quelli delle altre piazze in Europa, con il mercato che comincia a temere che altri paesi possano imitare quanto fatto da Spagna e Italia. Londra cede lo 0,7%, Parigi l'1,2%, Francoforte l'1,3%, Madrid l'1,2 per cento. Bper continua a guidare la classifica dei peggiori con un calo del 9,7%, Banco Bpm cede l'8,8%, Mps l'8,7%, Intesa Sanpaolo l'8,18% e Unicredit il 6,4 per cento. Meno impattate Mediolanum (-4,7%), Mediobanca (-2,3%) e Banca Generali (-2,5%).