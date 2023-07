Borsa: Milano prosegue in calo con le banche, scivola Stm

La Borsa di Milano (-0,8%) prosegue in calo, appesantita dall'andamento negativo delle banche. A Piazza Affari scivola Stm (-2,6%). Lo spread tra Btp e Bund sale a 169 punti, con il rendimento del decennale italiano al 4,21 per cento. Tra gli istituti di credito sono in flessione Mps (-1,3%), Bper e Banco Bpm (-1,1%), Intesa (-1%) e Unicredit (-0,7%). In calo anche il comparto dell'automotive con Pirelli (-1,6%), Cnh (-1,5%), Iveco (-1,2%) e Stellantis (-0,7%). Seduta in calo anche per le utility, con il prezzo del gas che scende del 2%. A Piazza Affari sono in flessione A2a (-0,9%), Enel (-0,2%) e Erg (-0,6%). Seduta in calo anche per le quotate della famiglia Berlusconi dopo i contenuti del testamento del Cavaliere. Le azioni Mfe B, con il maggior numero di diritti di voto, cedono lo 0,9% a 0,72 euro, mentre Mfe A sono in flessione dell'1,6% a 0,53 euro. In calo anche Mondadori che cede lo 0,5% a 2,14 euro.