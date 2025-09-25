Borsa: Milano prosegue in calo, in luce Stellantis

La Borsa di Milano (-0,2%) prosegue in calo, in linea con gli altri listini europei. A Piazza Affari in luce Stellantis (+1,8%), dopo i dati sulle vendite delle auto in Europa. Lo spread tra Btp e Bund è stabile a 82 punti, con il rendimento del decennale italiano al 3,55%.
Nel listino principale fiacche le banche. Positiva Unicredit (+0,2%), fiacche Mediobanca (-0,1%), Popolare Sondrio (-0,2%), Intesa, Bper e Mps (-0,4%). In controtendenza Banco Bpm (+0,6%).
In ordine sparso l'energia con Tenaris che cede il 2%, Eni (-0,2%), Saipem (+1%). Seduta negativa anche per Leonardo (-1,6%) e Prysmian (-1,1%).
Acquisti su Tim (+1,7%), Ferrari (+0,5%) e Nexi (+0,4%). Poco mossa Stm (+0,1%).