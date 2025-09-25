Giovedì 25 Settembre 2025

La mediazione su Flotilla

Raffaele Marmo
La mediazione su Flotilla
Logo Quotidiano Nazionale
Abbonamento mensile:

2 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Meloni IsraeleNuovo sciopero generaleFlotillaUcraina RussiaRegionali CampaniaEmanuele Ragnedda
Acquista il giornale
Ultima oraBorsa: Milano prosegue in calo, in luce Stellantis
25 set 2025
REDAZIONE ECONOMIA
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Economia
  3. Ultima ora
  4. Borsa: Milano prosegue in calo, in luce Stellantis

Borsa: Milano prosegue in calo, in luce Stellantis

A Piazza Affari fiacche le banche. Spread Btp-Bund a 82 punti

A Piazza Affari fiacche le banche. Spread Btp-Bund a 82 punti

A Piazza Affari fiacche le banche. Spread Btp-Bund a 82 punti

La Borsa di Milano (-0,2%) prosegue in calo, in linea con gli altri listini europei. A Piazza Affari in luce Stellantis (+1,8%), dopo i dati sulle vendite delle auto in Europa. Lo spread tra Btp e Bund è stabile a 82 punti, con il rendimento del decennale italiano al 3,55%.

Nel listino principale fiacche le banche. Positiva Unicredit (+0,2%), fiacche Mediobanca (-0,1%), Popolare Sondrio (-0,2%), Intesa, Bper e Mps (-0,4%). In controtendenza Banco Bpm (+0,6%).

In ordine sparso l'energia con Tenaris che cede il 2%, Eni (-0,2%), Saipem (+1%). Seduta negativa anche per Leonardo (-1,6%) e Prysmian (-1,1%).

Acquisti su Tim (+1,7%), Ferrari (+0,5%) e Nexi (+0,4%). Poco mossa Stm (+0,1%).

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata

Tag dell'articolo

BorsaStellantis