Borsa: Milano prosegue fiacca, pesano Stm e Stellantis

La Borsa di Milano (-0,2%) prosegue fiacca dopo il forte calo della vigilia. A Piazza Affari non arrestano le vendite su Stm (-3,2%) e Stellantis (-2,7%), dopo i conti, mentre brilla Eni (+3%) con il secondo trimestre oltre le attese. Lo spread tra Btp e Bund prosegue a 137 punti, con il rendimento del decennale italiano al 3,82%. Vendite sulle banche con la Popolare di Sondrio e Mps che cedono l'1%, Banco Bpm (-0,8%), Bper (-0,4%), Intesa (-0,3%) e Unicredit (-0,08%). Seduta negativa per l'energia con Saipem (-3,3%) e Tenaris (-1,9%), mentre il prezzo del petrolio è poco mosso. Nel listino principale si mette in mostra il lusso con Moncler (+2,2%), spinta dai conti in crescita, e Cucinelli (+1,5%). Bene anche Leonardo (+0,9%) ed Enel (+0,4%), quest'ultima all'indomani dei risultati.