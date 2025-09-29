Borsa: Milano prosegue fiacca (-0,1%) con le banche in calo

La Borsa di Milano prosegue fiacca con il Ftse Mib cedente (-0,1%) a 42.594 punti. Sempre sotto pressione i bancari con Banco Bpm che perde il 2%, Unicredit l'1,83%. A seguire Popolare Sondrio (-1,6%) e Bper (-1,7%). Mediobanca lascia l'1,11% e Mps lo 0,92% nel giorno del pagamento e trasferimento del 24% di Piazzetta Cuccia a Siena. Sul versante opposto allunga a +6,3% Cucinelli che ha anticipato i conti a mercoledì dopo lo scivolone in Borsa dello scorsa settimana sul sospetto di irregolarità in Russia per il mancato rispetto delle sanzioni dell'Ue. Tra le prime file anche Saipem (+2,45%), Moncler (+1,83%), Leonardo (+1,77%) e Stm (+1,72%).

Lo spread tra Btp e Bund oscilla poco ed su quota 82,6 punti base. Sempre sullo zero il differenziale con l'Oat francese con il rendimento tra i due decennali al 3,54%.