Lunedì 13 Ottobre 2025

Innovazione per il presente

Paolo Giacomin
Innovazione per il presente
Logo Quotidiano Nazionale
Abbonamento mensile:

2 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Giovanni CastellucciEsplosione VeronaMeteo cicloneBtp Valore ottobre 2025Manovra 2026Israele Italia
Acquista il giornale
Ultima oraBorsa: Milano prosegue calo (-1%), spread stabile a 81 punti
14 ott 2025
REDAZIONE ECONOMIA
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Economia
  3. Ultima ora
  4. Borsa: Milano prosegue calo (-1%), spread stabile a 81 punti

Borsa: Milano prosegue calo (-1%), spread stabile a 81 punti

Maglia nera è sempre Stellantis, banche restano sotto pressione

Maglia nera è sempre Stellantis, banche restano sotto pressione

Maglia nera è sempre Stellantis, banche restano sotto pressione

La Borsa di Milano resta in rosso insieme alle altre Piazze europee sulle rinnovate tensioni commerciali tra Stati Uniti e Cina. Il Ftse Mib cede l'1% a 41.751 punti. La maglia nera è sempre Stellantis che lascia sul terreno il 4,15%. Tra i peggiori anche Amplifon (-3,22%), Leonardo (-3%), Buzzi (-2,9%) e Prysmian (-2,84%).

Sotto pressione poi le banche mentre l'Abi ribadisce l'apertura ad un dialogo ma per una soluzione "concordata" come quella dello scorso anno sull'anticipo di liquidità allo Stato in più anni tramite le dta, respingendo ipotesi di tassazioni straordinarie. Banco Bpm perde il 2,7%, Mediobanca il 2,35%, Mps il 2,16%, Bper l'1,97%.

Lo spread tra Btp e Bund resta su quota 81 punti con il rendimento del decennale italiano stabile al 3,4%, 2,4 punti base meno rispetto al 3,42% dell'Oat francese. Il decennale tedesco cede 4 punti base al 2,59%.

Buon passo invece per Enel (+1,27%), Generali (+1%), Fineco (+0,95%) e, a seguire, A2a (+0,93%), Snam (+0,9%), Terna (+0,79%).

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata

Tag dell'articolo

BorsaStellantis