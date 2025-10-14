Borsa: Milano prosegue calo (-1%), spread stabile a 81 punti

La Borsa di Milano resta in rosso insieme alle altre Piazze europee sulle rinnovate tensioni commerciali tra Stati Uniti e Cina. Il Ftse Mib cede l'1% a 41.751 punti. La maglia nera è sempre Stellantis che lascia sul terreno il 4,15%. Tra i peggiori anche Amplifon (-3,22%), Leonardo (-3%), Buzzi (-2,9%) e Prysmian (-2,84%).

Sotto pressione poi le banche mentre l'Abi ribadisce l'apertura ad un dialogo ma per una soluzione "concordata" come quella dello scorso anno sull'anticipo di liquidità allo Stato in più anni tramite le dta, respingendo ipotesi di tassazioni straordinarie. Banco Bpm perde il 2,7%, Mediobanca il 2,35%, Mps il 2,16%, Bper l'1,97%.

Lo spread tra Btp e Bund resta su quota 81 punti con il rendimento del decennale italiano stabile al 3,4%, 2,4 punti base meno rispetto al 3,42% dell'Oat francese. Il decennale tedesco cede 4 punti base al 2,59%.

Buon passo invece per Enel (+1,27%), Generali (+1%), Fineco (+0,95%) e, a seguire, A2a (+0,93%), Snam (+0,9%), Terna (+0,79%).