Borsa: Milano positiva, sprint di Iveco e Nexi

Seduta positiva per la Borsa di Milano (+0,51%) così come le Borse europee che sono tornate a scommettere su altri tagli dei tassi da parte della Bce a partire dalla riunione di dicembre. Sprint di Iveco (+4,23%) e di Nexi (+3,97%), quest'ultima per l'ipotesi di stampa sull'azionista Cdp interessato a comprare la rete interbancaria dei pagamenti. In deciso rialzo poi Leonardo (+2,12%). Ancora bene Banco Bpm (+1,97%) e Unicredit (+1,13%). In fondo al listino invece Diasorin (-1,4%), Tim (-1,2%) e Campari (-1,04%) mentre il concorrente Remy Cointreau ha avuto una giornata in saliscendi a Parigi (+2,96% in chiusura) per le previsioni del gruppo francesi dei cognac. Deboli anche Unipol (-0,79%) e Recordati (-0,68%): per la casa farmaceutica il mercato ha registrato senza scomporsi il rilancio dell' ipotesi di nozze con Angelini.