Borsa: Milano positiva, male il comparto del lusso

La Borsa di Milano (+0,2%) rallenta rispetto all'avvio, in linea con gli altri listini europei. Sui mercati azionari pesano le prospettive di crescita economica della Cina. Lo spread tra Btp e Bund è stabile a 111 punti, con il rendimento del decennale italiano al 3,33%. A Piazza Affari scattano le prese di beneficio sul lusso con Moncler che cede lo 0,9% e Cucinelli (-0,6%). Male Amplifon (-1,1%). Tra le banche scivola Bper (-1,7%). Male anche Unicredit (-0,6%), nel giorno del deposito dei documenti alla Consob per l'Ops su Banco Bpm (+0,03%). In rialzo Popolare Sondrio (+0,3%), Mps (+0,2%) e Intesa (+0,1%). Nel listino principale svetta Iveco (+2,9%). Bene anche Ferrari (+1,2%) e Stellantis (+1,1%). Acquisti su Stm (+1%) e Tim (+0,7%), quest'ultima in attesa dell'offerta del Mef e Retelit per Sparkle in arrivo entro il 18 dicembre.