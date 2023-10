Borsa, Milano positiva grazie alle banche, Mps in rialzo

La Borsa di Milano (+0,1%) continua a salire, in linea con gli altri listini europei, sostenuta dalle banche. A Piazza Affari Mps (+3%) fa la parte del leone. Lo spread tra Btp e Bund sale a 193 punti, con il rendimento del decennale italiano al 4,8%. Nel listino principale spicca anche Tim (+1,7%), in vista della definizione delle vicende relative alla rete. Si segnalano inoltre Iveco (+1,5%) e Prysmian (+1,3%). Tra gli istituti di credito avanzano Banco Bpm (+1,1%), Mediobanca (+0,9%), in attesa della lista del socio Delfin per il rinnovo del cda, Bper (+0,8%), Intesa (+0,7%) e Unicredit (+0,1%). Seduta fiacca per le utility, con il gas in rialzo. A2a e Hera perdono lo 0,4%. Deboli i petroliferi con Saipem che cede lo 0,6%, Eni (-0,3%) e Tenaris (-0,7%).