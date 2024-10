Borsa: Milano positiva grazie a Bper (+8%) e alle banche

La Borsa di Milano è l'unica positiva in Europa (+0,43%) grazie al rally di Bper (+8,23%), che è stata spinta dal nuovo piano e dalla remunerazione prevista per i soci. In deciso rialzo anche l'azionista della banca modenese, Unipol (+4,57%) e la sua partecipata Popolare di Sondrio (+2,98%). Effetto contagio poi per Banco Bpm (+2,67%), Unicredit (+1,59%). Tra i titoli finanziari si sono mesi in luce anche Generali (+1,68%) e Fineco (+1,36%). Scivolone invece nel finale per Leonardo (-3,32%) mentre conclude una seduta tutta giocata in ribasso Prysmian (-1,82%). Vendite poi su Erg (-1,63%) e Interpump (-1,36%) .