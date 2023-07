Borsa: Milano positiva con le banche, vola Recordati

La Borsa di Milano (+0,2%) prosegue in rialzo dopo un avvio fiacco. A Piazza Affari vola Recordati (+3,3%), dopo l'accordo con Gsk per distribuire due prodotti. Lo spread tra Btp e Bund scende a 161 punti, con il rendimento del decennale italiano al 4,09%. Nel listino principale in luce anche Pirelli (+0,9%) e Campari (+0,6%), in vista delle trimestrali. Acquisti sulle banche con Intesa e Mps che guadagnano lo 0,7%. Bene anche Banco Bpm e Bper (+0,5%) e Unicredit (+0,3%). Seduta in flessione per Leonardo (-1,2%). Vendite anche su Stm (-0,7%), Iveco e Nexi (-0,5%) e Tenaris (-0,4%). Poco mosse le utility con A2a sulla parità (+0,03%), Erg (+0,01%), Hera (-0,2%) e Enel (+0,2%).