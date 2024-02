Borsa: Milano positiva con le banche, vola Iveco

La Borsa di Milano (+0,1%) prosegue positiva, in controtendenza rispetto agli altri listini europei. A Piazza Affari vola Iveco (+7,3%), dopo i conti del 2023 con l'utile e ricavi in aumento. Lo spread tra Btp e Bund è stabile a 157 punti, con il rendimento del decennale italiano al 3,94%. Nel listino principale si mettono in mostra le banche, dopo i risultati finanziari. In luce Banco Bpm (+1,1%), Mps (+0,4%) e Unicredit (+0,3%). Dopo un avvio tonico gira in calo Mediobanca (-1,1%), con i conti del semestre. In flessione anche Intesa (-0,9%). Seduta positiva per Leonardo (+2,2%), Ferrari (+1,1%) e Stm (+1%). Vendite su Hera (-1,8%), Banca Generali (-1,7%) e A2a (-1,5%). Debole Tim (-0,3%) alle prese con le vicende legate alla cessione di Sparkle e di Netco.