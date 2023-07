Borsa: Milano positiva (+0,6%) con l'Europa e Wall Street

Piazza Affari procede in rialzo (+0,62%) e fa meglio delle altre Borse europee (Parigi +0,45%, Francoforte +0,20%) dopo l'avvio positivo di Wall Street. Pare comunque essersi un po' raffreddata la propensione al rischio che aveva spinto i mercati azionari la scorsa settimana. I listini del Vecchio Continente hanno peraltro accolto con favore il dato sul Pil della zona euro, che segnala un'economia che ha ripreso a crescere, mentre l'inflazione core è rimasta alta. Con l'effetto di fare alzare leggermente i rendimenti del Bund, soprattutto nella scadenza a due anni, con un andamento non dissimile per gli altri titoli di Stato. Lo spread Btp Bund ha limato a 161,7 punti base con il rendimento del decennale italiano al 4,12% . Da segnare sui mercati valutari intanto l'indebolimento dello yen dopo che la Banca del Giappone ha fatto il suo primo acquisto di bond da mesi. Sulle Borse continuano a tener banco le trimestrali con Heineken in caduta (-7%) ad Amsterdam dopo la revisione al ribasso delle stime sull'utile a seguito di ricavi nel semestre sotto le attese. A Milano ha invertito la rotta Leonardo (+2,78%) che si mantiene vivace e tallona A2a (+3,1%) davanti a Erg (+2,34%). Cede Saipem (-1,79%) mentre le prese di profitto di pesano su Banca Generali (-1,19%).