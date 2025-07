Borsa: Milano positiva (+0,5%), balzo di Iveco e Amplifon

Si conferma positiva Piazza Affari a poco più di un'ora dalla chiusura. L'indice Ftse Mib guadagna lo 0,5% a 40.325 punti, mentre lo spread tra Btp e Bund decennali tedeschi si porta a 85,5 punti, con il rendimento annuo italiano in rialzo di 1,6 punti al 3,59% e quello tedesco di 2,1 punti al 2,69%.

In luce Iveco (+8,61%) su ipotesi di cessione della quota di Exor al gruppo indiano Tata. Seguono Leonardo (+2,92%), interessata alla divisione veicoli militari (Idv), Amplifon (+2,85%) e Saipem (+1,61%) a meno di una settimana dalla trimestrale. Sotto pressione invece Stellantis (-2,48%), nel giorno della ratifica in assemblea dell'incarico al nuovo amministratore delegato Antonio Filosa. Il titolo soffre anche per le prese di beneficio rispetto al balzo della vigilia. Segno meno anche per Interpump (-0,92%), Fineco (-0,8%) e Buzzi (-0,52%).

Invariate invece Unicredit e Intesa, mentre corrono Bper (+1,78%) e Popolare Sondrio (+1,56%) in vista della riapertura dell'offerta pubblica di scambio lunedì prossimo 21 luglio. Acquisti anche su Mediobanca (+0,93%) e Montepaschi (+0,69%), nel pieno dell'offerta di scambio di quest'ultima, più cauta Banco Bpm (+0,19%) in attesa degli sviluppi dell'Ops di Piazza Gae Aulenti.