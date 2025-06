Borsa: Milano positiva (+0,4%), Mediobanca tiene dopo piano 2028

Nei primi scambi Piazza Affari conferma l'intonazione positiva insieme all'Europa: l'indice Ftse Mib sale dello 0,4%, con Iveco migliore tra i titoli principali in crescita del 3,6%.

Bene anche Prysmian e Stellantis che salgono di oltre il 2%. Mediobanca cresce al di sotto del punto percentuale a 19,7 euro dopo il piano al 2028 con piazzetta Cuccia che stima di remunerare gli azionisti per 4,9 miliardi in 3 anni, di cui 4,5 miliardi in dividendi e il resto con un buyback.

Generalmente calme le altre banche, con Monte dei Paschi che si muove attorno alla parità, in genere in terreno marginalmente negativo. Nel paniere a elevata capitalizzazione il peggiore è Leonardo, che perde lo 0,6% dopo i rialzi recenti insieme al settore della Difesa.