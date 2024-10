Borsa: Milano positiva (+0,35%), balzo di Iveco e Cucinelli

Piazza Affari migliora a mezz'ora dalla chiusura, con l'indice Ftse Mib in crescita dello 0,38% a 35.172 punti. Sui minimi degli ultimi 3 mesi lo spread tra Btp e Bund tedeschi a 117,1 punti, con il rendimento annuo italiano in ribasso di 5,8 punti al 3,52% e quello tedesco di 2,6 punti al 2,18%. Gli acquisti si concentrano su Iveco (+6,02%), sulla scia della trimestrale e soprattutto delle previsioni della rivale Volvo Ab (+3,17% a Stoccolma). Effetto conti su Cucinelli (+2,84%), che li ha diffusi nella vigilia a borsa chiusa, due giorni dopo Ferragamo (+3,07%). Bene anche Moncler (+2,7%), che li presenterà il prossimo 29 ottobre. In rialzo A2a (+1,86%), Mediobanca (+1,76%) e Stellantis (+1,72%), mentre è in corso il Salone di Parigi. In ordine sparso Mps (+1,55%), Popolare Sondrio (+0,98%), Intesa (+0,49%), Unicredit (+0,01%) e Banco Bpm (-0,37%). Poco mossa Tim (-0,08%), sotto pressione saipem (-3,52%), penalizzata dal calo del greggio. Più caute invece Eni e Tenaris (-0,4% entrambe). Tra i titoli a minor capitalizzazione nuovo tonfo di Olidata (-14%), mentre appare cauta Digital Value (-0,3%) dopo le perquisizioni della finanza nelle sedi delle due aziende per presunta turbativa d'asta.