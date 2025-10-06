Borsa: Milano positiva (+0,2%), sprint di Stellantis e Tenaris

Piazza Affari si conferma in rialzo nella prima mezz'ora di scambi, con l'indice Ftse Mib in crescita dello 0,2% a 43.352 punti. Brilla Stellantis (+2%), sull'onda lunga delle vendite di auto dello scorso 1 ottobre e su ipotesi di nuovi investimenti negli Usa per 10 miliardi di dollari, come indicato dall'agenzia Bloomberg. In luce anche Tenaris (+1,55%), favorita dal rialzo del greggio insieme a Saipem (+1,3%) ed Eni (+0,95%). Non va bene invece a Stm (-1,07%), Amplifon (-0,74%), Recordati (-0,47%), Enel (-0,45%), Unicredit (-0,36%) , Mps (-0,34%) e Intesa (-0,18%). In controtendenza Banco Bpm (+1%) e Mediobanca (+0,9%).
Lunedì 6 Ottobre 2025
Ultima oraBorsa: Milano positiva (+0,2%), sprint di Stellantis e Tenaris