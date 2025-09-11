Mercoledì 10 Settembre 2025

11 set 2025
REDAZIONE ECONOMIA
Borsa: Milano piatta in attesa della Bce, bene Mps-Mediobanca

Corre Buzzi (+5%) dopo report di JpMorgan, debole Nexi

Pochi movimenti sui mercati azionari europei in attesa della riunione della Bce, che secondo i mercati manterrà i tassi invariati, con Milano che ondeggia attorno alla parità dopo un avvio lievemente positivo.

In Piazza Affari tra i titoli principali il migliore è Buzzi che cresce di quasi cinque punti percentuali a 47,8 euro dopo un report positivo di JpMorgan, con Tenaris in crescita del 2,2%. In rialzo attorno al punto percentuale Mediobanca e Mps, mentre Banco Bpm cede lo 0,5%

Qualche vendita anche su Nexi, che cede lo 0,7%.

