Borsa: Milano piatta in attesa della Bce, bene Mps-Mediobanca

Pochi movimenti sui mercati azionari europei in attesa della riunione della Bce, che secondo i mercati manterrà i tassi invariati, con Milano che ondeggia attorno alla parità dopo un avvio lievemente positivo.
In Piazza Affari tra i titoli principali il migliore è Buzzi che cresce di quasi cinque punti percentuali a 47,8 euro dopo un report positivo di JpMorgan, con Tenaris in crescita del 2,2%. In rialzo attorno al punto percentuale Mediobanca e Mps, mentre Banco Bpm cede lo 0,5%
Qualche vendita anche su Nexi, che cede lo 0,7%.