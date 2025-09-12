Venerdì 12 Settembre 2025

Se la Polonia si blinda

Beppe Boni
Se la Polonia si blinda
12 set 2025
REDAZIONE ECONOMIA
Borsa: Milano piatta guarda a Fed, accelerano Mps e Mediobanca

Fiacche Essilux e L'Oreal, indicate da Armani come acquirenti

I mercati azionari del Vecchio continente hanno superato la boa di metà giornata attorno alla parità, con l'indice Ftse Mib di Milano in calo dello 0,1%. Gli operatori sembrano attendere segnali più precisi sulla riunione della prossima settimana della Fed, che comunque non dovrebbero arrivare dalla raffica di dati macroeconomici 'minori' dagli Stati Uniti del pomeriggio.

In questo clima in Piazza Affari, dopo un inizio tranquillo, sono ripartiti gli acquisti su Mps e Mediobanca, che salgono entrambe oltre i due punti percentuali e guidano il listino dei titoli principali. Bene anche A2a (+1,4%) e Inwit, che cresce di un punto percentuale. In calo del 3% Stellantis dopo la corsa di ieri.

A Parigi fiacchi i titoli indicati nel testamento di Giorgio Armani come possibili acquirenti prima di una quota e poi dell'intero gruppo: EssilorLuxottica e L'Oreal scendono di circa un punto percentuale, mentre Lvmh è limata dello 0,1%.

Lo spread tra Italia e Francia, che attende il 'verdetto' di Fitch sul rating, resta attorno alla parità, mentre il differenziale con la Germania è stabile a quota 79 punti base.

