Borsa: Milano piatta, bene Fineco e Stellantis, giù Moncler

Oscilla sulla parità Piazza Affari in avvio di seduta, con l'indice Ftse Mib sostanzialmente invariato (-0,02%). Sul listino milanese si mettono in luce Fineco (+2,3%) e Stellantis (+2,2%), che festeggia l'accordo con Nvidia e Uber per sviluppare robotaxi. Bene i bancari con Sondrio (+1,6%), Bper (+1,3%) e Mps (+0,9%) in evidenza, avanzano anche Buzzi (+1,1%) e Ferrari (+0,7%). Dall'altra parte del listino scivola Moncler (-3,7%) dopo i conti e sono vendute le utilities con in testa Italgas (-1%) e Terna (-0,9%), che scivola sotto i 9 euro. Fiacche anche Buzzi (-1,1%) e Amplifon (-0,8%).