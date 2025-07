Borsa: Milano piatta a +0,04% con Stellantis e l'energia

La Borsa di Milano si conferma senza slancio con il Ftse Mib che è piatto (+0,04%) a 39.662 punti. A pesare sono le vendite su Stellantis (-2,69%) tagliata a 'neutral' da Bofa. Vendite poi sull'energia con il petrolio e il gas in calo. Saipem perde il 2%, Tenaris l'1,3%, Eni lo 0,86%.

In tenuta invece gli assicurativi e i bancari. Su tutti Generali (+0,97%) e Mps (+0,58%). Lo spread scende, dopo un avvio in rialzo. Il differenziale tra Btp e Bund si riporta a 83 punti per la precisione a 83,7 punti.

Si è riaperta l'opas di Banca Ifis (-0,87%) su Illimity (+0,72%) per il residuo 16%. C'è tempo per aderire fino a questo venerdì. Ed è l'ultima settimana anche per l'ops di Bper (+0,05%) sulla Popolare di Sondrio (-0,4%) tagliata a 'reduce' da Equita.