Borsa: Milano piatta (+0,03%) Unieuro vola sul prezzo d'opa

Termina piatta la Borsa di Milano (Ftse Mib +0,03%) in una giornata di vigilia della riunione della Bce dalla quale non sono peraltro attese sorprese. Ha brillato A2a (+3,2%), che ha distanziato Recordati (+1,27%) e Stellantis (+0,90%). In fondo al listino principale sono finite invece Leonardo (-2,31%), Iveco (-1,96%) e Brunello Cucinelli (-1,74%). In una brutta giornata per il settore dei semiconduttori, fra le dichiarazioni di Trump su Taiwan e le ipotesi di una stretta dell'amministrazione Biden sui chip in Cina, Stm ha contenuto le perdite (-0,56%). Fuori dal gruppo dei 40 big di Piazza Affari c'è da segnalare il rally di Unieuro che ha fatto un balzo del 40,78% a 11,34 euro a ridosso del valore di 12 euro, fra contante e azioni, dell'opa di Fnac-Darty. La società francese che ha come maggior socio il miliardario ceco Kretinsky a Parigi ha intanto perso l'1,5% a 30,2 euro.