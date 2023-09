Borsa, Milano peggiore in Europa, -0,8%, banche e Btp

Non cala la preoccupazione sui mercati per il mantenimento dei tassi elevati da parte della Bce e per un possibile rialzo della Fed: la Borsa peggiore in Europa è quella di Milano, che perde lo 0,8% in un clima teso e appesantito dalle banche, che guardano con apprensione alla situazione dei titoli di Stato. Tra gli altri listini europei, Parigi, Francoforte e Amsterdam scendono dello 0,6%, con Madrid in calo dello 0,1%. Londra rimane piatta con alcune escursioni in territorio positivo. La Borsa di Mosca perde lo 0,6%, con il gas che, dopo la corsa di ieri, cede il 7% a 41 euro al Megawattora. Il petrolio è calmo poco sotto i 90 dollari al barile. Si registrano alcune tensioni sui titoli di Stato italiani, con il rendimento del Btp decennale al 4,7% in aumento di quattro punti base, mentre il tasso sul Bund tedesco e sugli altri principali Paesi europei è piuttosto stabile. Questo si traduce in uno spread nei confronti della Germania tra i 191 e 192 punti base, ai massimi della giornata. In questo clima a Piazza Affari le banche soffrono, con Bper in calo del 4%, Mps del 3,8%, Nexi del 2,8% e Unicredit del 2,3%. Anche Tim è debole, con un ribasso di due punti percentuali, mentre Mediobanca, che guarda anche al rinnovo del Cda, sale dello 0,7%. Fuori dal settore finanziario si registrano alcuni acquisti su Iveco, che sale dello 0,9%.