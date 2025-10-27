Borsa: Milano migliore in Europa con le banche, corre Mps

Le Borse europee hanno creduto ai listini asiatici brillanti dopo l'accordo preliminare raggiunto nel fine settimana a Kuala Lumpur tra Usa e Cina sui dazi e si sono mosse in generale crescita.

La Borsa migliore è stata quella di Milano salita di un punto percentuale e trainata dalle banche, seguita da Madrid che ha chiuso con un rialzo dello 0,9%. In aumento finale dello 0,3% sia Francoforte sia Amsterdam, mentre Londra e Parigi sono cresciute di un marginale 0,1%.

Spread tra Btp e Bund tedeschi a 10 anni in ribasso: il differenziale ha concluso la seduta a 77,6 punti base contro i 78,3 dell'avvio: è un livello molto vicino ai 77 basis point netti di metà agosto, quando lo spread ha corretto i minimi dal 2010. Il rendimento del prodotto del Tesoro è al 3,39%, inferiore a quello dei titoli di Stato omologhi della Francia.

Euro calmo a quota 1,163 contro il dollaro, oro ancora in calo anche sotto i 4mila dollari all'oncia. Prezzo del gas in chiaro ribasso: il future sul metano è in calo dell'1,9% a 31,4 euro al Megawattora. Petrolio in tenuta a 61,6 dollari al barile.

In questo clima, in Piazza Affari ha corso Mps (+3,2%) alla vigilia dell'assemblea di Mediobanca (+1,7%) per il rinnovo del Cda. Il Monte è stato seguito dal settore finanziario, dove Bper è salito del 2,7%, con Unipol e Unicredit in rialzo del 2,3%. Tra i titoli principali, debole Lottomatica (-1,4%) con Campari in ribasso di due punti percentuali.

Nel paniere a bassa capitalizzazione Eles è salita del 2,5% a 2,84 euro dopo che il fondo Xenon ha rilanciato la sua Opa a 2,65 euro, quarta offerta in 20 giorni.