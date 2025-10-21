Borsa: Milano migliore in Europa, volano Bper e Stellantis

Martedì 21 Ottobre 2025

Matteo Massi
21 ott 2025
REDAZIONE ECONOMIA
Bene anche Parigi. Crolla l'oro (-5%) dopo i massimi storici

Pochi spunti sui mercati azionari del Vecchio continente: le Borse migliori sono state quelle di Parigi e Milano, che hanno chiuso con una crescita dello 0,6%, seguite da Londra in aumento dello 0,2%. Francoforte ha segnato un frazionale rialzo dello 0,1%, piatta Amsterdam, mentre Madrid ha chiuso in calo di mezzo punto percentuale.

Lo spread tra Btp e Bund tedeschi a 10 anni è rimasto stabile: il differenziale ha concluso la seduta a 79 punti base, sullo stesso livello dell'avvio, con il rendimento del prodotto del Tesoro al 3,34%.

In attesa per l'incontro tra Usa e Cina che potrebbe allentare le tensioni commerciali tra i due Paesi, l'euro ha mostrato qualche debolezza contro il dollaro, con un calo dello 0,2% a quota 1,161.

Prezzo dell'oro in violento calo: il metallo prezioso con consegna immediata (Gold spot) dopo la chiusura delle Borse europee è passato di mano dimenticando i recenti massimi storici a 4.114 dollari con una flessione del 3,9%. L'oro con consegna a dicembre (Comex) è scambiato a 4.131 dollari con una riduzione superiore al 5%.

Nel settore energia prezzo del gas in aumento sul mercato di Amsterdam: il future sul metano con consegna a novembre ha chiuso in crescita dell'1,4% a 32,2 euro al Megawattora. Petrolio in tenuta sui 58 dollari al barile.

In questo quadro, in Piazza Affari ha corso Bper (+4,5%) dopo l'apertura di una posizione in derivati sul 9,99% del capitale. Ancora più forte la controllata Popolare di Sondrio, salita del 5,1%.

Violenti acquisti anche su Stellantis (+4,7 a 9,55 euro), piatta Eni, in ribasso di un punto percentuale la chiusura di Recordati.

