Borsa: Milano migliora con l'Europa, Btp torna sotto il 5%

Piazza Affari riduce i ribassi della prima parte della seduta in linea con le altre Borse europee, supportata dalla frenata dei rendimenti dei bond, con il Btp che torna sotto il 5% e il Bund sotto il 3% I listini contengono i ribassi entro il mezzo punto percentuale, con Parigi che cede lo 0,2%, Francoforte lo 0,4% e Milano lo 0,3% mentre Londra è piatta. Contengono le perdite anche i future su Wall Street. Gli investitori, che pure incassano una serie di indici Pmi dei servizi nell'area euro a settembre migliori delle letture flash, restano comunque nervosi per le tensioni che percorrono il comparto obbligazionario, in fase di riposizionamento sulla prospettiva di un periodo di tassi alti che sarà più prolungato. A Milano guida i ribassi Inwit (-3,3%), davanti ad Amplifon (-1,5%), Ferrari (-1,5%) e Prysmian (-1,4%) mentre si muovono in controtendenza Mps (+3,2%) e le utility, con in testa Italgas (+1,6%) ed Hera (+1,4%).