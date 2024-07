Borsa: Milano migliora (+0,6%) in attesa della Bce, bene Iveco

Mercati azionari europei sempre di qualche frazione sopra la parità in attesa dei risultati della riunione della Bce che manterrà fermi i tassi e soprattutto della successiva conferenza stampa della presidente Christine Lagarde dalla quale potrebbe venire qualche segnale sul programma futuro della banca centrale. Londra sale dello 0,7%, mentre nell'area euro Madrid cresce dello 0,7% e Milano dello 0,6%, seguite Parigi e Amsterdam in rialzo di mezzo punto percentuale. Sempre cauta Francoforte in aumento dello 0,1%. Lievi tensioni tra i titoli di Stato con il rendimento del Btp al 3,72% e lo spread nei confronti della Germania stabile a 128 punti base. Piatto l'euro a un rapporto di 1,093 sul dollaro. Nel settore energia in aumento dello 0,4% il gas ad Amsterdam a 32 euro al Megawattora dopo una partenza fiacca, stabile il petrolio sugli 81 dollari al barile. In Piazza Affari proseguono gli acquisti su Iveco (+4%) e su Stellantis, che sale di due punti percentuali. Tra le banche la migliore è Intesa, che cresce attorno all'1%. Debole Prysmian, in calo di oltre due punti a 60 euro.