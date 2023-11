Borsa: Milano maglia nera in Europa con le banche, Mps -8%

La Borsa di Milano (-1%) prosegue in calo e indossa la maglia nera tra i principali listini europei. Piazza Affari è appesantita dalle banche con il risiko che non scalda gli investitori dopo la cessione di una quota del 25% del Tesoro di Mps (-8,2%). Il titolo della banca senese scende a 2,82 euro, sotto il prezzo del collocamento di 2,92 euro. Tra le banche sono in netto calo Banco Bpm (-3,5%) e Bper (-3,4%). Male anche Fineco (-2%), Banca Generali (-1,8%), Intesa (-1,7%) e Unicredit (-1,5%). In controtendenza Banca Mediolanum (+0,3%). Tra i peggiori del listino principale ci sono anche Saipem (-3,3%) e Tim (-3,1%). Marciano in negativo le auto. Male Cnh (-2,1%), Iveco (-1,5%) e Stellantis (-1,2%). Si muovo in terreno positivo ma non brillano le utility. Salgono Erg e A2a (+0,2%) mentre sono deboli Enel (-0,4%) e Erg (-0,5%). Lo spread tra Btp e Bund prosegue a 171 punti, con il rendimento del decennale italiano al 4,30 per cento.