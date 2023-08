Borsa: Milano maglia nera in Europa -0,93%, giù Saipem e Cnh

La Borsa di Milano, reduce dalla chiusura di Ferragosto, segna il peggior risultato in Europa e l'indice Ftse Mbi lascia sul terreno a fine giornata lo 0,93%. A pesare sul listino di Piazza Affari sono Saipem (-3,59%), Cnh Industrial (-2,67%) e Unicredit (-1,99%), seguite da Nexi (-1,94%). In testa al paniere principale si sono portate invece, oltre a Iveco (+1,16%), Amplifon (+0,76%) e Pirelli (+0,55%) senza una direzione comune nei vari settori. Tra le banche mentre Mps (-1,79%) alla fine chiude col segno meno Bper (+0,37%) e Banco Bpm (+0,07%) sono tra i pochi nomi in rialzo nel paniere principale.