Borsa: Milano maglia nera in Europa, giù Leonardo, bene Moncler

Seduta debole per Piazza Affari (-0,55%) che fa peggio degli altri listini europei. Ad appesantire l'indice è Leonardo (-4,77%) in una brutta seduta per i gruppi della difesa quotati sulle Borse del Vecchio Continente anche per le scommesse sul fatto che la fine della guerra fra Russia e Ucraina si avvicini. La fine del potere di Assad in Siria, foriera di nuovi tensioni in Medio Oriente, ha sostenuto invece le quotazioni del petrolio e con esso i titoli del settore come Eni (+0,55%), indifferente all'incidente avvenuto in un impianto del gruppo a Calenzano. In luce si è messa tuttavia soprattutto Tenaris (+2,24%) promossa a 'buy' da Jefferies. Il rafforzamento di Credit Agricole ha spinto invece Banco Bpm (+2,24%) nella battaglia in corso con Unicredit (-1,25%). In vetta comunque ha terminato Moncler (+3,15%) sulla scia del giudizio di Goldman Sachs e ha trainato anche Cucinelli (+2,01%). Pesanti invece Prysmian (-4,19%) e Iveco (-3,26%).