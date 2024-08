Borsa: Milano lima il calo (-1,6%), pesano le banche

La Borsa di Milano (-1,6%) lima il calo iniziale. A Piazza Affari pesa la flessione delle banche, mentre si rincorrono le indiscrezioni su un nuovo intervento sugli extraprofitti che potrebbe riguarda anche le assicurazioni e le società dell'energia. Lo spread tra Btp e Bund sale a 145 punti, con il rendimento del decennale italiano al 3,65%. In fondo al listino principale Azimut (-3,9%). Pesante Stm (-3,8%), dopo l'annuncio di Intel di un maxi piano di taglio dei costi, e Leonardo (-3,7%). Tra le banche scivolano Mps (-3,5%), Bper, Mediobanca e Intesa (-2,8%), Banco Bpm (-2,5%) Mediolanum (-2,4%), Popolare di Sondrio (-2,3%) e Unicredit (-1,9%). Male anche le assicurazioni con Generali (-2,7%) e Unipol (-1,8%). Seduta positiva per Pirelli (+0,6%), dopo la trimestrale. Rimbalza Tenaris (+0,5%). Terna e Nexi salgono dello 0,2 per cento.