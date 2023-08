Borsa: Milano inverte la rotta (-0,5%), bene Mps, pesa Interpump

Inverte la rotta piazza Affari dopo oltre 2 ore e mezza di scambi, con l'indice Ftse Mib in calo dello 0,5% a 28.443 punti. In rialzo fino a sfiorare i 168 punti il differenziale tra Btp e Bund decennali tedeschi, con il rendimento annuo italiano in crescita di 5,7 punti al 4,26% e quello tedesco di 3 punti al 3,58%. Prosegue la corsa di Mps (+5,9%) sull'onda lunga dei conti semestrali di venerdì scorso, che già avevano spinto il titolo del 5%. Ampliano il calo invece Interpump (-4%), Iveco (-2,94%), Hera (-2,56%), A2a (-1,96%), ed Erg (-1,78%). Positive Leonardo (+2,13%), e Banco Bpm (+1,4%), più caute Diasorin (+0,5%), Mediobanca e Unicredit (+0,38% entrambe), Nexi (+0,4%) e Intesa (+0,1%). Segno meno per Tim (-0,44%), Eni (-0,48%) e Saipem (-1,16%), che scontano il calo del greggio (Wti -0,77% a 82,18 dollari al barile).