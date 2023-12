Borsa, Milano incerta, Moncler e Nexi in rialzo, Eni e Saipem in calo Piazza Affari poco mossa, con l'indice Ftse Mib che oscilla sulla parità. Moncler, Nexi e Mps in rialzo, mentre Eni, Tenaris, Saipem, Cnh, Pirelli e Ferrari in calo.