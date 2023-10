Borsa: Milano incerta con l'Europa dopo l'avvio di Wall Street

I mercati azionari del Vecchio continente restano senza una direzione precisa dopo l'avvio di Wall Street: la Borsa peggiore è quella di Madrid che cede lo 0,4%, seguita da Londra (-0,2%) e Milano che cede lo 0,1%. Ma in realtà i listini continuano a ondeggiare attorno alla parità, con Francoforte e Amsterdam piatte, mentre Parigi sale dello 0,3%. Gli indici Pmi dell'Eurozona e degli Stati Uniti non hanno dato particolari indicazioni sulla reazione dell'economia ai tassi sempre elevati delle banche centrali, con il gas anch'esso incerto e ora in calo dell'1% a 50,5 euro al Megawattora. Debole l'euro che perde lo 0,4% contro il dollaro a quota 1,062, con lo spread Btp-Bund che sale a 198 punti base e il rendimento del prodotto del Tesoro al 4,8%. In questo quadro in Piazza Affari il titolo peggiore tra quelli a elevata capitalizzazione è Nexi che cede il 2,9%, con Pirelli in calo del 2,6% e Bper del 2,3%. Piatta Tim (-0,2%), mentre Unicredit sale dell'1,3% dopo i conti. Bene Erg che sale dell'1,9%.