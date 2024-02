Borsa: Milano incerta con l'Europa, bene Tim, in calo Unipol

Piazza Affari nei primi scambi conferma l'avvio fiacco: l'indice Ftse Mib scende dello 0,2%, in linea con gli altri mercati europei che appaiono incerti in una giornata nella quale Wall Street sarà chiusa per il Presidents Day. Non sono bastate le Borse cinesi che hanno riaperto chiaramente in positivo dopo il lungo ponte delle festività del Capodanno locale a spingere i listini del Vecchio continente, con lo spread Btp-Bund che resta stabile sui 147 punti base. In questo contesto, nel paniere a elevata capitalizzazione della Borsa milanese, spicca la corsa di Tim (+3% a 0,29 euro) nel giorno di una videoconferenza del commissario europeo all'Economia Gentiloni con l'amministratore delegato del gruppo Labriola. Positivi anche A2a e Saipem (+1%), in calo dell'1,7% Pirelli. Prese di beneficio su Unipol (-2,3% a 6,8) dopo la corsa sull'accorciamento della catena di controllo, operazione che passerà attraverso un'Opa su UnipolSai e un'incorporazione della controllata nella capogruppo.