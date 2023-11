Borsa: Milano in testa in Europa, calano petrolio e gas

Le Borse europee confermano l'andamento positivo con Wall Street in rialzo. L'indice d'area del Vecchio Continente, lo stoxx 600, guadagna mezzo punto trainato dall'immobiliare e dai titoli legati ai beni di largo consumo. Milano è sempre in testa (Ftse Mib +0,79% 28.706 punti) con l'evidenza di Nexi (+6,4%) con tutte le paytech che vanno comunque molto bene per effetto del cambio di scenari sui tassi e mentre vengono rilanciate le ipotesi di un interesse da parte di Silver Lake. Salgono poi Diasorin (+4%) e Fineco (+3,6%) in attesa delle trimestrali. E sulla scia dei conti sale del 2% Intesa Sanpaolo. E' piatta invece Tim, con il cda di oggi che apre un week end denso per la risposta alla proposta di Kkr sulla cessione della rete. Vendite su Eni (-2,5%), Tenaris (-1,5%) e Saipem (-1%) con il petrolio in calo (wti -1% a 81 dollari, brent sotto 86 dollari a -1%). Flessione anche per il prezzo del gas che cede il 2,9% a 47,1 euro al megawattora. Lo spread tra Btp e Bund è stabile a 186 punti mentre risalgono leggermente i rendimenti con il decennale italiano al 4,52%. Tra le altre Piazze, Francoforte guadagna lo 0,6%, Parigi è poco sopra la parità (+0,1%) mentre Londra è fiacca (-0,2%). Sul fronte dei cambi, l'euro si apprezza sul dollaro con cui scambia a 1,0707.