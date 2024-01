Borsa, Milano in rialzo dell'1%, in crescita mps e Saipem La Borsa di Milano continua a salire, in linea con gli altri mercati europei. Mps e Saipem sono in crescita, mentre Pirelli è debole. Il rendimento del decennale italiano è al 3,73%. Bper, Prysmian e Terna si distinguono nel listino principale. Il settore del lusso si riprende, con Moncler e Cucinelli in aumento. Amplifon, Leonardo e Ferrari sono in rialzo. Tim è positiva, mentre si avvia il rinnovo dei vertici con possibili nomine condivise con Vivendi.