Borsa: Milano in rialzo, corre Azimut, scivola Mediobanca

Piazza Affari ha segnato un rialzo dello 0,4% a fine giornata. Sul podio si è piazzata Azimut (+4% a 32,9 euro), dopo che gli analisti di Mediobanca hanno alzato il target price a 40 euro. Bene anche A2a (+2,16%) e Brunelli Cucinelli (+2% a 93 euro). Bernstein ha alzato la raccomandazione ad 'outperform' con un prezzo obiettivo di 119 euro alla vigilia della diffusione dei conti della casa di moda, messa sotto accusa da un fondo speculativo.

In fondo al paniere principale è scivolata Mediobanca (-6,86%) mentre si avvicina il cambio al vertice sotto il controllo di Mps (-0,76%): l'idea prevalente è che il titolo non sarà ritirato dal listino. In una giornata pesante per il settore petrolifero Saipem ha perso il 3,57%. Vendite poi su Amplifon (-2%).