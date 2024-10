Borsa: Milano in rialzo con l'Europa, brilla Recordati

Piazza Affari si conferma positiva (+0,67%) a fine mattinata al pari delle altre Borse europee dove la sola eccezione è Londra (-0,46%). Gli investitori sono in attesa di conoscere lo stato di salute del mercato del lavoro americano per avere qualche spunto sull'ammontare del prossimo intervento della Fed sui tassi. A Milano sono tornati gli acquisti un po' in tutti i comparti. A brillare è Recordati (+3,3%) grazie alle prospettive reddituali del nuovo farmaco contro una malattia rara di cui il gruppo si è aggiudicato i diritti. Bene anche Saipem (+2,6%) mentre il petrolio ha ricominciato a salire perle tensioni in Medio Oriente. Bper (+1,85%), che presenta la prssima settimana il nuovo piano, ha scalzato dal podio Tim. Il gruppo di tlc resta comunque bene intonato (+1,67%) in vista del cda straordinario per l'esame dell'offerta arrivata per Sparkle. In fondo al listino intanto scivola Amplifon (-2,4%)