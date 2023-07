Borsa: Milano in rialzo con le banche, corrono Bper e Fineco

La Borsa di Milano (+0,3%) prosegue positiva dopo un avvio fiacco, in linea con gli altri listini europei. Piazza Affari è sostenuta dalle banche con Fineco che guadagna il 2,6%, dopo i dati della raccolta migliore delle attese e Jp Morgan che prospettive positive. Lo spread tra Btp e Bund si attesta a 172 punti, con il rendimento del decennale italiano al 4,38%. Tra le banche corre Bper (+2,9%). In luce anche Banco Bpm (+1,6%), Intesa (+1%), Unicredit (+0,9%) e Mps (+0,5%). Acquisti su Campari (+1,3%) e Moncler (+0,5%). Girano in rialzo le utility dove si metta in mostra Hera (+1%), Enel (+0,4%), A2a (+0,3%). Bene l'energia con Eni che guadagna lo 0,7%, Tenaris lo 0,4% mentre Saipem cede lo 0,7%. Riduce il calo iniziale Tim che si muove sulla parità Contrastate le auto con Stellantis che guadagna lo 0,5%, dopo l'incontro tra Tavares e Urso, mentre sono deboli Cnh (-0,05%) e Iveco (-0,6%).