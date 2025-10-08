Borsa: Milano in rialzo con Prysmian e Leonardo, Parigi tonica

I listini europei chiudono in rialzo, sostenuti dall'ottimismo che la situazione di stallo del bilancio francese possa essere risolta già quest'anno. A Milano (+0,96%) il listino è guidato da Prysmian (+4,25%) che ha superato i 27 miliardi di capitalizzazione di mercato, più che raddoppiata dai 12,3 miliardi del giorno della nomina di Massimo Battaini a ceo dell'azienda. Parigi ha chiuso sui massimi di seduta (+1,07%) dopo che il primo ministro uscente Sébastien Lecornu ha dichiarato di intravedere una possibile via per formare un nuovo governo ed evitare elezioni anticipate.

Francoforte ha guadagnato lo 0,7%, puntando a un massimo storico con la Germania che prevede un'accelerazione della crescita economica il prossimo anno, sostenuta da decine di miliardi di euro di stimoli fiscali. Tra i singoli titoli, Bmw ha perso il 7% abbassando le sue previsioni finanziarie a causa della persistente debolezza delle vendite in Cina e dei costi legati ai dazi. Londra ha guadagnato lo 0,69%, Madrid l'1,15 per cento.

A Piazza Affari tra i migliori Leonardo (+2,4%), Banco Bpm (+2,3%) e Unicredit (+2%) mentre in fondo al listino si posizionano Tim (-2,7%), Stellantis (-1,2%) e Ferrari (-0,62%). Fuori dal paniere principale da segnalare Safilo che riprende la sua corsa e chiude in rialzo dell'11,9 per cento.