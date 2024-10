Borsa: Milano in lieve rialzo, brillano Eni e Mps

Piazza Affari riesce a chiudere col segno più (+0,22%) una seduta poco mossa un po' per tutte le Borse europee che non si sono fatte trainare da Wall Street meglio intonata almano all'inzio grazie al dato sulla fiducia dei consumatori Usa. Ha brillato Eni (+1,42%) grazie alla trimestrale e all'innalzamento del buyback a 2 miliardi di euro, superata tuttavia nell'ultima fase della giornata da Tenaris (+1,89%) e Prysmian (+1,58%). Bene anche Erg (+1,42%), Mps (+1,08%), alla quale Fitch ha alzato il rating, Stellantis (+0,89%) e Ferrari (+0,87%), in una giornata nel complesso positiva per il settore automobilistico. Vendite invece su Unipol (-1,62%), Nexi (-1,11%) ed Hera (-0,98%).