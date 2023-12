Borsa, Milano in leggero rialzo (+0,19%) mentre Europa scende Borsa di Milano in rialzo (+0,19%), cauta come le altre Borse europee in attesa della Fed. Tim (-2,3%), Banco Bpm (-1,45%), Iveco (-1,7%) e Nexi (-0,6%) in calo. Erg (+2,44%), Amplifon (+1,83%) e Leonardo (+1%) in rialzo. Spread Btp-Bund a 176,2 punti, rendimento decennale al 3,94%.